На Парашютной нашли труп с синяками по всему телу

Вчера, 27 января, в Санкт-Петербурге на улице Парашютной нашли труп. Из необычных примет — все тело погибшего было в синяках. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, сейчас труп направили в морг, там будут выяснять причины смерти. На данный момент полицейские изъяли следы пальцев рук, следы материи, следы обуви.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что вчера, 27 января, одному петербуржскому вору удалось собрать приличный улов хоть и в СНТ поселка Парголово. Общая сумма ущерба, который он успел нанести владельцам, достигла 462,5 тысячи рублей. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, преступник отжал стеклопакет, проник в одноэтажный дом, где и совершил хищение. В частности, ему удалось вынести : кольцо с бриллиантом и сапфирами, 12 колец, два браслета, кулон, крестик, серьги, а также часы Calvin Klein. Также вор зачем-то забрал женскую жилетку и электронную сигарету.