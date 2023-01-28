Татьяна Кравченко: «Анна Кошмал — мой личный враг»

Когда началась СВО украинская актриса Анна Кошмал назвала своих российских коллег по сериалу «Сваты» врагами. Ее отношение к коллегам, с которыми она была бок о бок долгое время, резко изменилось. Актриса Татьяна Кравченко решила прокомментировать эту ситуацию.
«Я в ужасе! Не знаю, откуда у нее это все, кто ей там мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Федя (Добронравов — прим.), помню, приезжал к ней в больницу, когда она отравилась в Москве. Все ее спасали. Почему у нее созрела такая ненависть к нам? Она теперь мой личный враг, получается», — рассказала Кравченко в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Ранее сообщалось, что в сети до сих пор активно обсуждается тот факт, что Константин Хабенский уволил из МХТ имени Чехова актера Дмитрия Назарова и его супругу. Причина якобы в антироссийких настроениях супругов. Последний каплей для Хабенского стало интервью Назарова, в котором он поливал грязью страну.
Сейчас по поводу этой ситуации высказался писатель Александр Цыпкин: «От себя лично добавлю, что как только будут официальные слова от Констанина Юрича, я их тут же опубликую, а также сейчас напишу, что уже неоднократно писал. Хабенский — образец нравственности, честности и понятийности. Мир будет рушиться, а он знает, что делает. Сделал — значит, так надо», — написал Цыпкин в своем телеграм-канале.