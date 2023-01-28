Стало известно, сколько раз можно заразиться гриппом за один сезон

Заболеть гриппом дважды за сезон — допустимо, но даже после болезни стоит вакцинироваться, если это не было сделано ранее. Такое заявление сделала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как она пояснила, заболеть дважды за сезон становится возможным в том случае, когда одновременно циркулирует несколько штаммов вируса.

«Таким образом, если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)», — пояснила Пшеничная в беседе с «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что распространенность курения в России снижается и составляет около 21%. Об этом сообщает пресс-служба минздрава в своем телеграм-канале.

Отмечается, что минздрав страны реализуют политику, направленную на снижение распространенности курения, в частности и электронных сигарет.