Пенсионерка хотела заработать на инвестициях, но потеряла сотни тысяч

Вчера днем в отделение полиции в Петербурге обратилась пенсионерка. Она рассказала, что неизвестная написала ей в социальной сети «Вконтакте» и предложила заработать на инвестициях. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, заработать предлагалось заработать не только на инвестициях, но и на разнице валют. Мошенница убедила пенсионерку оформить кредит и перевести 621 399 рублей на указанный номер счета. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что вчера, 27 января, в отделение полиции обратилась пенсионерка. Ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центробанка. Он сказал, что на ее имя пытаются оформить кредит. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Мошенник пояснил, что нужно перевести средства на безопасный счет, чтобы спасти их от мошенников. Тогда пенсионерка сняла в банкомате 550 тысяч рублей и перевела мошенникам 545 тысяч. Теперь полицейские возбудили уголовное дело.