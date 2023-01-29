Кинологи рассказали, сколько времени нужно на собаку

Принимая решение завести собаку многие люди, в первую очередь, задумываются о том, сколько времени придется ей выделить. О том, насколько затратен в этом отношении процесс воспитания четвероногого друга Gazeta.spb рассказали в Российской кинологической ассоциации.

«Хорошая новость для тех, кто сомневается, что ему хватит времени на собаку, заключается в том, что вам не нужно жертвовать большим количеством времени, чтобы завести себе питомца», – высказался руководитель организации Владимир Голубев, добавив, что воспитание и ежедневные прогулки остаются необходимыми.

В качестве максимального времени, в течение которого собака может бороться с желанием пойти в туалет, кинологи называют 12 часов. Оптимальный вариант – 8-10 часов. Продолжительность утреннего выхода с питомцем может составить 15-20 минут, а примерный график на день – от часа и больше.

Что касается воспитания, то здесь, подчеркивают эксперты, важно постоянство. Собака готова учиться чему-то всю свою жизнь, и вовсе не обязательно тратить на это много времени каждый день. В некоторых случаях и 15-20 минут может быть достаточно. Естественно, щенок потребует к себе в несколько раз больше внимания.

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