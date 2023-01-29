Скончался создатель образов Кота Леопольда и Крошки Енота

Советский и российский художник-постановщик мультфильмов Вячеслав Назарук умер в возрасте 82-лет. Об этом в социальной сети рассказал шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков на странице в Facebook.

«Двадцать восьмого января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других Вячеслав Назарук», – говорится в выложенной им публикации.

Также отмечается, что прощание с создателем известных мультипликационных героев пройдет в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице в среду, 1 февраля, в 14:00.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что вечером, 7 января, скончался заслуженный деятель, легендарный директор «Современника» и Московского Художественного театра Леонид Эрман.