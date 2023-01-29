Материнский капитал проиндексируют 1 февраля

В среду, 1 февраля, текущего года произойдет индексация материнского капитала. Он будет увеличен на 11,9%, однако это касается только неиспользованных сумм.

«Не тратьте его (материнский капитал – прим. ред.) в январе. Дождитесь повышения – оно автоматически даст значительную прибавку. Использованные суммы маткапитала не индексируются», – посоветовали в одном из официальных telegram-каналов портала «Госуслуги».

Отмечается, что после прибавки сумма материнского капитала за второго ребенка, родившегося с 2007 по 2020 год, составит 586 946 рублей. За второго при условии, что первый родился до 2020 года, – 775 628,25 рублей. За единственного ребенка, родившегося с 2020 года, выплатят 586 946 рублей. Если оба родились не раньше 2020 года, то выплата составит – 586 946,72 на первого и 188 681,53 на второго.

Также отмечается, что дети, начиная с третьего родились с 2020 года, сумма составит 775 628 рублей. При этом, если маткапитал уже был частично использован на 11,9% будет повышен только неиспользованный остаток.

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