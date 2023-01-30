В конце февраля россиян ждет короткая рабочая неделя и увеличенные выходные

В феврале текущего года россиян ждет короткая рабочая неделя и удлиненные выходные дни. Об этом рассказали в Федеральной службе по труду и занятости.

«В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля. Поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на 1 час», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Роструда.

Отмечается, что продленные выходные в период с 23 по 26 февраля обусловлены переносом выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что примерно 35% жителей Петербурга считают, что выходных и праздников должно быть больше. При этом только 5% думают, что россияне слишком много отдыхают, поэтому количество праздников лучше урезать.