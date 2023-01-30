В Петербурге за неделю собрали более 4,2 тонн опасных отходов

В период с 23 по 29 января аварийные экологические службы Санкт-Петербурга приняли 313 сообщений от местных жителей. Также за указанный период были собраны 4,2 тонны опасных отходов, сообщили в пресс-службе городского правительства.

«Специалисты экологической службы ГУП “Экострой” выполнили 33 выезда, из них 30 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, 2 – для ликвидации пролива нефтепродуктов и 1 выезд на иные химические загрязнения», – уточнили в официальном telegram-канале Смольного.

Также отмечается, что граждане передали на утилизацию 4,2 тонны опасных отходов. В их числе: 2,2 тонны батареек и аккумуляторов, 1,1 тонны люминесцентных и светодиодных ламп, а также 430 килограммов бытовой и оргтехники, и других.

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