В Петербурге выявлен 741 случай заражения коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 30 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 741 случай заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 101 житель. В то же время за минувшие сутки выздоровели 895 человека. Умерли от заболевания десять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 845 097 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что нового штамма «Кракен» побаиваются только 10% жителей Санкт-Петербурга. Больше всего таких среди жителей старше 45 лет (13%). Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

общество


 

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