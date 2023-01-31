Число госпитализаций из-за ковида в России возросло на 251%

По данным на 31 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1337 человек. Это на 251,8% больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 6 102 человека. Однако это на 58% больше, чем 30 января. За минувшие сутки выявлено 5 792 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 45 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что вчера, 30 января, в одну из петербуржских больниц с острым пероральным отравлением смесью лекарственных препаратов, попал 16-летний подросток. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

По словам источника, подросток выпил таблетки из-за депрессии. Уточняется, что подросток проживал один. Другие обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.