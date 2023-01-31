Число госпитализаций из-за ковида в России возросло на 251%

По данным на 31 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1337 человек. Это на 251,8% больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 6 102 человека. Однако это на 58% больше, чем 30 января. За минувшие сутки выявлено 5 792 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 45 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что вчера, 30 января, в одну из петербуржских больниц с острым пероральным отравлением смесью лекарственных препаратов, попал 16-летний подросток. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

По словам источника, подросток выпил таблетки из-за депрессии. Уточняется, что подросток проживал один. Другие обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Яблочные» воры продолжают обкрадывать петербуржцев
Телефонные мошенники продолжают орудовать в Петербурге
Число госпитализаций из-за ковида в России возросло на 251%
В Петербурге подросток попал в реанимацию из-за отравления таблетками от ...
Билайн улучшил покрытие 4G на Западном скоростном диаметре
Полиция Фрунзенского района поймала наркосбытчика с двумя килограммами ...
В Петербурге выявлен 741 случай заражения коронавирусом
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего