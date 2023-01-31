«Яблочные» воры продолжают обкрадывать петербуржцев

Вчера, 30 января, в Петербурге объявился еще один вор, который решил украсть у жителя «Айфон». Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Со слов источника, все произошло на улице Чудновского. Потерпевшим оказался студент одного из петербургских вузов. Неизвестный мужчина силой выхватил «Айфон 13» из рук студента. Ущерб оценивается в 55 тысяч рублей.

Приметы вора: мужчина, рост 175-180 см., ХТС, волосы темные, выбриты на затылке, на лице маска черного цвета. Одет был в темно-синюю куртку с серым капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в период с 12 по 16 января неизвестный вынес из одного из пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries 31 iPhone. Сведений о том, как именно он сделал и насколько велик ущерб, пока не поступало.