В Петергофе поймали жителя, который хотел украсть 11 упаковок сыра

В Петергофе росгвардейцы задержали правонарушителя, похитившего товары из сетевого гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что все произошло 30 января. В гипермаркете на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе выловили вора, который сложил в свой рюкзак 11 упаковок сыра. При этом оплачивать эти товары он не собирался. Общая стоимость украденного — 7 тысяч рублей.

В связи с этим персонал магазина нажал тревожную кнопку. Тогда к месту происшествия выехали сотрудники ведомства, все украденное изъяли, а жителя доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что вчера, 30 января полиция Фрунзенского района задержала очередного наркосбытчика. Им оказался неработающий мужчина 1987 года рождения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве. у мужчины изъяли наркотическое вещество общей массой порядка двух килограмм. Мужчину уже доставили в отделение полиции. В отношении него составили административный протокол.