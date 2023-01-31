Генплан Петербурга до 2040 года утвердят к осени 2023 года

Новый Генеральный план Петербурга до 2040 года планируют утвердить к осени 2023 года. Такое заявление сделал вице-губернатор Николай Линченко на пресс-конференции «Интерфакса».

«К основным направлениям градостроительной деятельности в 2023 году можно отнести утверждение осенью этого года Генерального плана Петербурга, — сказал он.

По его словам, в скором времени будут проведены заседания комиссии, которая изучит поступившие предложения в период общественных обсуждений. Для того, чтобы ускорить процесс, параллельно с утверждением Генплана планируется вносить корректировки в Правила землепользования и застройки.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Российской Федерации запланирована индексация материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Так, со слов председателя ведомства Вячеслава Володина, с 1 февраля эту выплату проиндексируют на 11,9% В результате материнский капитал достигнет 587 тысяч рублей на первого ребенка. Запланировано увеличение материнского капитала и для тех семей, где появится второй ребенок. Для них выплата составит 775,6 тысячи рублей.