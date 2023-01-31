Композитора Игоря Николаева госпитализировали с инфарктом

В СМИ появилась информация о том, что композитор Игорь Николаев госпитализирован в медицинское учреждение. Причина — инфаркт.

По словам помощницы Игоря Николаева, причина госпитализации действительно подозрение на инфаркт. Сейчас 63-летний композитор находится в блоке интенсивной терапии. Его обследуют медики.

Игорь Николаев в разговоре с телеканалом 360 рассказал, что чувствует себя прекрасно. Насчет появлении информации об инфаркте Николаев ответил, что «медиа сами новости и создают».

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года жертвами пожаров стали 36 детей Ленинградской области. Это на 30% больше, чем за такой же период 2022 года — тогда погибло 24 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В основном жертвами огня становились совсем маленькие дети — в возрасте от трех до пяти лет. Только за прошлый год из 305 случаев — 107 дети этого возраста.