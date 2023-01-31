Что нужно есть, чтобы день был бодрым? Отвечает Роспотребнадзор

Петербуржский Роспотребнадзор рассказал, какие продукты стоит употреблять, чтобы в течение дня быть бодрым. Так, не стоит отказываться от каш. В крупах велико содержание магния, фосфора, селена, калия, железа.

Кроме этого, не забывайте есть яйца. В продукте содержится животный белок, который легко усваивается и выступает строительным материалом для клеток организма. В нем также есть жирорастворимые витамины А, D, E, K, витамины группы В .

Не игнорируйте и ягоды. Практически все ягоды имеют схожий витаминно-минеральный состав. Они могут похвастаться высоким содержанием антиоксидантов, аскорбиновой и фолиевой кислот, витамина Е, калия и кремния.

Ранее сообщалось, что все хоть раз слышали такое слово как «чек-ап». Если говорить более простым языком, это просто комплексное обследование организма. Это может быть общая проверка (например, обследование нескольких систем организма), а может быть узкая — если вас беспокоит что-то конкретное. Рассказываем, когда и кому стоит задуматься о прохождении такого чек-апа.