В Тосненском районе два жителя стреляли из автомата

В Тосненском районе возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, все произошло 20 января. Тогда было слышно выстрелы в поселке Войскорово. Двое неизвестных стреляли в воздух из предмета похожего на автомат, после чего скрылись в одном из домов.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемых — это оказались неоднократно судимые мужчины. Кроме этого, в 12 метрах от многоквартирного дома обнаружены две гильзы, а в гараже напротив оперативники нашли предмет, внешне схожий с автоматом АК-47. Все это изъято на экспертизу.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела. Теперь решается вопрос о мере пресечения для задержанных.