Петербургское МЧС предупредило о гололедице 1 февраля

Завтра, 1 февраля, в Петербурге и Ленобласти ожидается облачная погода. Ночью будет небольшой снег, днем он также возможен, но местами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ветер ночью будет юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градусов, днем 0…-2 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее сообщалось, что в Тосненском районе возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, все произошло 20 января. Тогда было слышно выстрелы в поселке Войскорово. Двое неизвестных стреляли в воздух из предмета похожего на автомат, после чего скрылись в одном из домов.