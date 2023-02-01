Петербуржцы стали брать ипотеки чаще

Доля покупок жилья с ипотекой на первичном рынке Петербурга выросла до 79%. Об этом сообщает компания Nikoliers.

На первичном рынке жилья Санкт-Петербурга в 2022 году было заключено около 33,5 тысяч ДДУ с использованием ипотечного жилищного кредита. В общем объеме сделок доля покупок квартир с ипотекой достигла 79%. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 65%, а в 2020 — 61%.

К росту показателя 2022 года привело сокращение количества сделок без ИЖК за год в 2,3 раза: если в 2021 году на первичном рынке жилья «не ипотечной» была каждая третья сделка (34% от общего объема ДДУ), то в 2022 году без ИЖК покупатели заключили 21% договоров долевого участия.

Ранее сообщалось, что российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru проанализировал заявки и определил самые популярные направления для длительного бронирования зимой 2022-2023 годов. В ТОПе — Сочи, собравший 25% от всех зимних бронирований. На втором месте — Санкт Петербург, а на третьем — Москва (13% и 8% бронирований соответственно).

Так, в Петербурге и Ленобласти россияне в среднем остаются на 10 ночей, а заплатить готовы 2,7 тысячи рублей. В Сочи приезжают на девять ночей при стоимости 2,6 тысячи рублей за сутки. В Москве готовы пробыть 10 ночей, каждая из которых обходится в 3,1 тысячи рублей.