Санкт-Петербург свяжет прямой авиарейс с Пекином

Санкт-Петербург и Пекин свяжет прямое авиасообщение. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Предполагается, что рейсы начнут осуществлять уже с 19 февраля. Вылеты запланировала авиакомпания Hainan Airlines. Она начнет выполнять рейсы из аэропорта Пулково в столицу Китая. Полеты по этому маршруту не выполняются с 2020 года, рассказали в авиагавани.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю — по воскресеньям. Полеты будут проходить на самолетах Airbus A330-300. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в Пекин стартует от 374 евро (28,5 тысяч рублей). Билеты туда и обратно обойдутся от 458 евро (34,9 тысячи рублей).

Сейчас для полетов в Пекин необходим ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 48 часов до посадки в самолёт.

Ранее сообщалось, что по мере расширения внешнеэкономических связей с Китаем число предложений о работе для специалистов, знающих китайский, на российском рынке труда продолжает расти. В 2022 году потребность в таких работниках выросла на 70%, следует из данных, собранных экспертами сервиса hh.ru.