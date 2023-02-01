Петербуржец перевел свои деньги на «безопасный» счет и лишился миллионов

Вчера, 31 января в отделение полиции Петербурга обратился пенсионер, который заявил, что потерял миллионы рублей из-за мошенников. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Со слов источника, мужчине позвонили неизвестные, сообщив, что являются сотрудниками Центрального банка России и правоохранительных органов. Они рассказали, что с его счета мошенники пытаются украсть деньги. Чтобы этого избежать, пожилому петербуржцу предложили перевести все свои сбережения на некий безопасный счет.

Как итог, пенсионер перевел мошенникам 6,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге росгвардейцы задержали правонарушителей, совершивших серию краж из магазинов одежды в ТРК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что 31 января в вечернее время были задержаны два мужчины. Они обокрали несколько магазинов в торговом центре на проспекте Энгельса.