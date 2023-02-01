В российских тюрьмах уменьшилось количество заключенных

Как рассказали в федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), количество заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) в сравнении с прошлогодними показателями снизилось на 32,9 тысячи человек.

«По состоянию на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) содержится 433 006 человек», — говорят в ведомстве.

Интересно, что по данным на 1 января прошлого года, в колониях и СИЗО России находилось около 466 тысяч человек, таким образом, снижение составило 32,9 тысячи рублей.

Это также сопоставимо со снижением в 2019 и 2020 годах. Тогда число заключенных снижалось примерно на 40 тысяч человек ежегодно (с 563,2 тысячи до 523,9 тысячи и с 523,9 до 483 тысячи соответственно), пишет «Интерфакс».