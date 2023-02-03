С 7 февраля в Wildberries станет недоступна продажа вейпов

Маркетплейс Wildberries с 7 февраля прекращает продажу электронных сигарет, а также жидкостей и курительных смесей для них, включая те, что не содержат никотин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых… Новость об изменениях выпустили 31 января в договоре-оферте, с 7 февраля они вступят в силу», – заявил представитель компании.

В качестве причины для такого решения указывается позиция компании, признающей данную продукцию представляющей потенциальную опасность для покупателей.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что больше 60% жителей Санкт-Петербурга поддерживают идею полного запрета электронных сигарет в России. При этом спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести соответствующее предложение.