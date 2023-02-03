Стоимость новостроек в Петербурге подскочила на 16%

За прошедший год средняя цена квартиры в одной из новостроек Санкт-Петербурга выросла на 16%. Теперь приобретение такой недвижимости в среднем обойдется в 8,5 миллионов рублей.

Согласно данным, представленным пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers, средняя стоимость покупки квартиры в «комфорте» с 2021 года увеличилась почти на одну пятую (18%) и составила 7,3 миллиона рублей.

Квартиры, относящиеся к категории бизнес-класса, подросли в цене на 11% – до 14,2 миллиона рублей. Преимуное жилье подскочило в стоимости посильнее – аж на 15% — и теперь за него в среднем придется выложить 29,9 миллиона рублей.

При этом площади квартир в Санкт-Петербурге в течение последних трех лет сокращаются. Так квартиры комфорт-класса потеряли в среднем 6,8 квадратных метра, составив 44,5 квадратных метра, сообщает АБН со ссылкой на результаты исследований, проводимых консалтинговой компанией.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что объем вложений в коммерческую недвижимость России побил исторический рекорд.