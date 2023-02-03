Нарколог: лечит детскую токсикоманию поможет не запрет на зажигалки, а профилактика

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок и других товаров со сжиженным углеводородным газом. Так чиновники планируют бороться с подростковой токсикоманией. Нарколог и психолог Вадим Ветлосенин неоднозначно оценил данную инициативу.

«Конечно, проблема детской токсикомании очень важна, но только запретительными мерами добиться желаемого эффекта не получится», – заявил он в интервью для Gazeta.spb.

По его словам, запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним лишь создаст еще один «уровень» торговли. Им станут взрослые, к которым несовершеннолетние будут обращаться.

Таким образом, данную меру сложно назвать решающей в вопросе борьбы с так называемым «сниффингом». Похожую точку зрения ранее высказывал депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский, проголосовавший против этого законопроекта:

«Невозможно отправить инспекторов комитета по законности к каждому ларьку и магазину. Не будет проверяющий стоять и смотреть, попросили ли у того или иного молодого человека паспорт», – прокомментировал чиновник инициативу за авторством Валерия Гарнеца, Дениса Четырбока и Антона Соловьева.

Подводя итог своим рассуждениям, Вадим Ветлосенин, подчеркнул важность комплексной профилактики токсикомании среди несовершеннолетних. Для борьбы с ней следует проводить с подростками образовательные беседы, организовывать досуг и использовать иные методы воспитательной работы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, в случае принятия закона, за его нарушение придется заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц, и до 300 тысяч для организаций.