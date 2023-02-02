Продажа зажигалок подросткам Петербурга может оказаться под запретом

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении проект закона, запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок, газовых баллончиков и других товаров со сжиженным углеводородным газом. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты городского парламента.

За нарушение предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц, и до 300 тысяч для организаций. Так власти города намерены бороться с подростковой токсикоманией, так называемым «сниффингом».

«За последнее время в нашей стране от газовой токсикомании погибло порядка 300 подростков, ситуация серьезная. Конечно, необходимо принимать все возможные меры для предотвращения этих случаев», – заявил председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский.

Инициатива за авторством Валерия Гарнеца, Дениса Четырбока и Антона Соловьева вызвала бурные обсуждения среди депутатов. Многие согласны с тем, что борьба с подрастковой токсикоманией необходима. С другой стороны, есть и те, кто считает работу, проводимую по данному вопросу, неэффективной:

«К сожалению, в первом чтении принят законопроект, который работать не будет […] Невозможно отправить инспекторов комитета по законности к каждому ларьку и магазину. Не будет проверяющий стоять и смотреть, попросили ли у того или иного молодого человека паспорт», – высказался депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский, проголосовавший против этого закона.

По мнению Дмитрия Павлова из «Новых людей» в случае принятия данной инициативы необходимо определить четкие механизмы контроля во избежание злоупотребления властью проверяющими и давления на бизнес с их стороны.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что комиссия Законодательного собрания по социальной политике уже одобрила данную меру.