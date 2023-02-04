За сутки коронавирусом заразились 9,6 тысячи россиян

По данным на 4 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1085 человек. Это на 1,9% больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 6 334 человека. Однако это всего на 0,4% больше, чем 4 февраля. За минувшие сутки выявлено 9 681 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 40 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что больше трети (37%) работающих жителей Санкт-Петербурга вступают в конфликты со своими коллегами. При этом почти каждый четвертый (24%) винит в склоках сослуживцев. Gazeta.spb узнала о возможных причинах рабочих конфликтов и методах их решения у психолога Лилианы Модильяни.