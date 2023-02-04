Петербуржца убедили во взятом кредите и лишили его полумиллиона

Вчера, 3 февраля, пенсионер из Выборгского района обратился в отделение полиции. Причина — он стал жертвой мошенников. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Ему позвонил неизвестный, рассказал и представился сотрудником МВД. Он сообщил заявителю, что на его имя пытаются оформить кредит. Его убедили оформить кредит и перевести денежные средства на безопасные счета.

Общая сумма материального ущерба 589 800 рублей.

Теперь возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейские Тосненского района задержали мужчину, поджёгшего автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Поясняется, что 1 февраля в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в поселке Ульяновка горит капот автомобиля, возможно что-то бросили.

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