Гоген Солнцев все-таки жив: он рассказал, почему появилась информация о его смерти

В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что Гоген Солнцев госпитализирован в медучреждение с травмой головы. Примерно неделю назад супруга Гогена Полина Терешкович сообщила о смерти шоумена.

«Гоген умер! Я не могу найти паспорт — без документа не выдадут тело. Все случилось внезапно. Мне позвонили и сказали, что его больше нет», — говорила Терешкович.

Тем временем менеджер шоумена не подтверждал смерть Гогена. А сегодня и сам Солнцев вышел на связь, пишет «Звездач».

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