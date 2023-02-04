Петербуржцам рассказали, какой продукт нужно есть для борьбы со стрессом

Стрессуют так или иначе все по разным причинам. Пожалуй, совершенно без стресса представить жизнь сложно. Однако бороться с ним вполне реально, и даже с помощью довольно полезных продуктов. Одним из таких является базилик.

Речь идет о таком виде базилика как туласи. Именно он и помогает справиться со стрессом. Он хорошо известен своими адаптогенными свойствами, которые могут помочь человеческому организму приспособиться к стрессовой среде.

Подробнее о том, чем еще полезен базилик, вы можете узнать в нашем дзен-канале.

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