Петербуржцам рассказали, какой продукт нужно есть для борьбы со стрессом

Стрессуют так или иначе все по разным причинам. Пожалуй, совершенно без стресса представить жизнь сложно. Однако бороться с ним вполне реально, и даже с помощью довольно полезных продуктов. Одним из таких является базилик.

Речь идет о таком виде базилика как туласи. Именно он и помогает справиться со стрессом. Он хорошо известен своими адаптогенными свойствами, которые могут помочь человеческому организму приспособиться к стрессовой среде.

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