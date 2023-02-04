Заводить ли собаку в городе: за и против

Заводить собаку, когда живешь за пределами города, в частном доме — как правило, никого не смущает. У собаки достаточно простора, что для многих является решающим фактором. А вот когда живешь в квартире, вопрос о том, чтобы завести питомца, немного подвисает. Рассказываем вам «за» и «против», может быть, это поможет вам определиться.

С одной стороны, собаке попросту важно быть рядом с человеком, а где ж он проживает — уже вопрос вторичный. Однако, если вы все-таки живет в городе, стоит более вдумчиво подойти к вопросу выбора породы. Например, овчарке или алабаю вряд ли будет комфортно в пределах квартиры. Кроме этого, таким породам нужна постоянная занятость и долгие прогулки. Шесть часов без дела — и им станет очень скучно. А вот какому-нибудь шпицу будет и на диванчике неплохо.

Если вы все-таки решаетесь на то, чтобы завести собаку в городе, обязательно подумайте особенно тщательно о ее воспитании. Если собака обучена тому, как вести себя в обществе, то она не будет испытывать стресс от городской «шумихи», а напротив, будет рада познавать мир.

С другой стороны, не всегда общество дружелюбно относится к собакам в городе. Некоторые попросту боятся, особенно если речь идет о крупных собаках. Все-таки, в городском парке больше вероятность того, что собака на кого-то набросится, нежели в частном доме где-то в лесу.

Конечно же, любая собака требует достаточно большого количества времени. Учитывайте, что с собакой нужно гулять дважды в день, уделять время воспитанию, да и банально ласке.