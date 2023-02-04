В Ленобласти в шесть раз вырос спрос на экологов

Спрос на экологов на Северо-Западе страны за год вырос на 34% — это один из самых высоких показателей в России. Об этом сообщают аналитики hh.ru. Сильнее всего потребность в СЗФО судя по приросту вакансий за год, испытывают прямо сейчас компании из Ленобласти (рост новых вакансий в сфере экологии в шесть раз за год).

Кроме этого, такие специалисты востребованы в компаниях из Архангельской области (рост спроса на 40% за год), Петербурга (+37% новых рабочих мест).

Чаще всего экологов ищут в госорганизациях (рост числа новых вакансий в четыре раза), в сфере ЖКХ (+104% новых рабочих мест), у центров оказывающих услуги бизнесу, консалтинг и мониторинг (+100% новых вакансий), у работодателей из сферы тяжелого машиностроения (+91%).

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