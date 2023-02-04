Петербуржцам рассказали, во сколько обойдется самая дорогая комната на Невском

Агентство недвижимости «Доли.ру» проанализировало выставленные на продажу комнаты на Невском проспекте и выяснило, сколько будет стоить самый дешевый и самый дорогой вариант.

Так, самый бюджетный вариант обойдется в 1,85 миллиона рублей. За эти деньги вы сможете купить комнату площадью 10,1 квадратных метра. Она располагается на втором этаже пятиэтажного дома, построенного 1876 году.

Напротив, самый дорогостоящий объект стоит 5,5 миллиона рублей. Площадь его составляет 26,7 квадратных метра. Комната располагается на четвёртом этаже 6-этажного дома, построенного в 1910 году.

Ранее сообщалось, что за прошедший год средняя цена квартиры в одной из новостроек Санкт-Петербурга выросла на 16%. Теперь приобретение такой недвижимости в среднем обойдется в 8,5 миллионов рублей.

Согласно данным, представленным пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers, средняя стоимость покупки квартиры в «комфорте» с 2021 года увеличилась почти на одну пятую (18%) и составила 7,3 миллиона рублей.