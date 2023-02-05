Конго примет участие в ПМЭФ и саммите «Россия – Африка»

ДР Конго решила принять участие в саммите РФ-Африка и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил посол ДР Конго в РФ Иван Вангу Нгимби.

«Как страна — да, примем участие в ПМЭФ, но я пока не могу сказать, на каком уровне мы будем представлены. Мы получили приглашение, на которое ответили утвердительно», — сказал посол в разговоре с РИА Новости.

Однако он добавил, что не знает, приедет ли президент Конго, так как все зависит от его графика. Именно поэтому могут приехать его заместители, но страну точно представят.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и народным дружинникам увеличены количество и размер премий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.