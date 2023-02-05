С начала 2023 года в Петербурге открылось порядка 40 точек общепита

Только за январь 2023 года в Петербурге состоялось открытие около 40 новых проектов в сфере общепита. Интересно, что были запущены как единичные заведения, так и сетевые.

Например, в городе появились заведения общепита в формате диско-баров, фастфуда, семейных ресторанов. В то же время, одним из трендов января стало снижение числа грузинских и кавказских ресторанов. Однако, напротив, стало расти число модных гастробаров, пишет «Деловой Петербург».

Ранее сообщалось, что в районах Невского, Старо-Невского проспектов, улиц Рубинштейна, Большая Конюшенная с начала года открылось 37 новых заведений общественного питания. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Как уточняют аналитики, примерно 40% открытий пришлись на три квартала 2022 года. Этот показатель превышает прошлогодние, говорят в компании. Для сравнения: в 2020 за три квартала на пяти торговых улицах города появилось 35 новых заведений, в 2021 — 33.

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