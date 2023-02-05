Петербуржская полиция поймала мужчину, укравшего банковскую карту у пенсионерки

Полицейскими Приморского района задержан гражданин укравший банковскую карту у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, 25 января в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ранее заметила, что у нее пропала банковская карта. Позднее с этой карты прошла оплата товаров в различных магазинах на сумму 6 650 рублей.

В результате возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Уточняется, что 3 февраля удалось задержать 28-летнего подозреваемого. Им оказался неработающий житель Саратовской области.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские Московского района задержали ранее судимого гражданина за мошенничество в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

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