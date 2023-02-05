За последние сутки в России сделано 80 тысяч тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 327,5 миллиона рублей лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Уточняется, что только за последние сутки проведено 80 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, что по данным на 5 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 618 человек. Это на 43% меньше, чем за предыдущие сутки.

Ранее сообщалось, что состояние фигуриста Романа Костомарова пока становится только хуже. Если совсем недавно речь шла только об ампутации пальцев. Теперь же может дойти до ампутации целой ноги.

Гангрена распространилась на большие участки кожи, наблюдается некроз стоп. Теперь врачи думают об ампутации ноги, но делают все возможное, чтобы спасти конечность.

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