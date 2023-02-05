В России 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом

По данным на 5 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 618 человек. Это на 43% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 5 200 человек. Однако это на 17,9% меньше, чем 4 февраля. За минувшие сутки выявлено 9 410 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 45 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что многие хотя бы раз в жизни задумывались о том, что нужно хоть немного, но сбросить вес. Правда, загвоздка в том, что успех этого дела зависит в основном от питания. Рассказываем, какие продукты могут стать вашими помощниками в похудении.