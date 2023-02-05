Ухо режет и оскорбляет: петербуржские женщины раздражены из-за использования феминитивов

Шесть из десяти петербуржцев негативно относятся к использованию современных феминитивов. К современным относятся такие слова как психологиня, авторка, режиссерка. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Интересно, что те, кто против феминитивов, отмечают, что эти слова режут ухо. Есть и те, кто считает, что такие слова вовсе коверкают язык. Некоторые петербуржцы обращают внимание на то, что феминитивы звучат пренебрежительно и даже оскорбительно.

Примечательно и то, что положительно относятся к ним только 6%. В устной и письменной речи новые феминитивы применяют 20% горожан. А вот 15% используют их, но исключительно в шутливой или саркастичной манере.

Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века, — среди женщин. Раздражают они 69%.

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