Кинологи рассказали, почему собакам нельзя сладкое

Некоторые собаки, как и люди, имеют тягу к сладкому. Но даже самый безобидный продукт для человека может стать ядом. Об этом сообщает Российская кинологическая Федерация.

Уточним, что шоколад и его производные содержат теобромин. Это самый настоящий яд для собачьего организма. У собак это вещество накапливается в организме в токсичных концентрациях. Оно воздействует на ЖКТ, нервную систему и сердце.

«Конечно, если крупный пес съест одну маленькую дольку шоколада, ничего может не случиться, но в бОльших количествах это скорее всего это вызовет расстройство желудка, рвоту или диарею», — пояснили в федерации.

Уточняется, что в случае отравления теобрмином можно заметить гиперактивность, повышенное слюноотделение, жажду. Кроме этого может начаться диарея, рвота, подняться температура, участиться сердцебиение и дыхание. В тяжелых случаях начинается мышечный тремор, судороги и перебои в ритме сердца.