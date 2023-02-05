Жилье в рассрочку: как будет работать этот механизм в России

Власти РФ могут ввести такой механизм как рассрочка на недвижимость. О соответствующих планах говорится в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Такой механизм должны проработать к 2024 году.

О самом механизме

Продажа жилья в рассрочку для определенных категорий россиян в Стратегии упоминается как одна из лучших региональных практик. Распространение механизма на всю страну поможет людям приобрести собственную недвижимость, а также повысить спрос на жилье, тем самым поддержав строительную отрасль. Причина введения механизма — недоступность ипотеки при ставке 9-10% годовых для 50% населения.

Рассрочка, как это и должно быть, подразумевает внесение суммы равными частями в течение определенного срока. Рассрочка должна выдаваться на весь период выплат и быть для граждан беспроцентной — за них проценты будут платить власти субъектов.

Мнения

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что этот механизм очень нужный.

«Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно — в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах. Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли», — высказался он «Известиям».

По его словам, таким образом у регионов также будет возможность удержать специалистов в субъекте. В целом же, эти траты сопоставимы с расходами на оплату жилья привлекаемых специалистов, при этом благодаря механизму у работников появится заинтересованность остаться в регионе.