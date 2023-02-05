В Петербурге бывший оценщик ломбарда присвоил себе полмиллиона рублей

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в хищении чужого имущества с использованием служебного имущества.

По данным следствия, обвиняемый работал товароведом-оценщиком в ломбарде. С января по май 2021 года он забрал из кассы вверенные ему 500 тысяч рублей. С целью сокрытия преступления, мужчина оформил шесть залоговых билетов на имена «архивных» клиентов ломбарда. После чего он указал заведомо ложную информацию о якобы выданных заемщикам денежных средствах.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд.

Ранее сообщалось, что вчера, 4 февраля, жительница Петербурга обратилась в отделение полиции, потому что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

общество


 

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