В Петербурге бывший оценщик ломбарда присвоил себе полмиллиона рублей

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в хищении чужого имущества с использованием служебного имущества.

По данным следствия, обвиняемый работал товароведом-оценщиком в ломбарде. С января по май 2021 года он забрал из кассы вверенные ему 500 тысяч рублей. С целью сокрытия преступления, мужчина оформил шесть залоговых билетов на имена «архивных» клиентов ломбарда. После чего он указал заведомо ложную информацию о якобы выданных заемщикам денежных средствах.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд.

Ранее сообщалось, что вчера, 4 февраля, жительница Петербурга обратилась в отделение полиции, потому что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах.