В Приморском районе Петербурга загорелась машина «Вольво»

Сегодня, 5 февраля, в 18:47 произошел пожар в Приморском районе на 30 километре ЗСД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В автомобиле «Вольво» происходило горение утеплителя в моторном отсеке. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведения о пострадавших не поступали. Привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в хищении чужого имущества с использованием служебного имущества.

общество


 

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