Часть пособий и компенсаций в феврале увеличили на 11,9%

В феврале текущего года ряд пособий и компенсаций был увеличен 11,9 %. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

«Цифра не случайна: это уровень инфляции за прошлый год, определенный Росстатом. Новости касаются семей с детьми, ветеранов, инвалидов, героев России и героев труда», – объяснили в официальном telegram-канале нижней палаты парламента.

Отмечается, что после увеличения единовременное пособие при рождении ребенка составит 22,9 тысячи рублей. Размер ежемесячных выплат неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет вырос до 8,5 тысяч рублей.

Также прибавку до 15,15 тысяч получило ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, а также выплаты инвалидам первой, второй и третьей групп, полагающиеся каждый месяц. Их увеличили до 5, 3,5, 2,8 тысяч рублей соответственно.

«ЕДВ (ежемесячная денежная выплата» ветеранам боевых действий – 3,9 тыс. рублей», – добавили в пресс-службе Государственной Думы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, как учитываются выплаты на детей за прошлые месяцы для единого пособия.