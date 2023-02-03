Россиянам рассказали, как учитываются выплаты на детей за прошлые месяцы для единого пособия

Выплаты на детей за прошлые месяцы могут быть учтены для единого пособия. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Госуслуг».

В случае, если дети были отмечены в разделе «на каких детей оформить пособия» в одном заявлении, то их выплаты за прошлые периоды не будут учитываться в доходах семьи.

Возможна и другая ситуация: если обратиться за единым пособием на детей по разным заявлениям, в учет не пойдут только те выплаты, которые были назначены до этого ребенка. Все выплаты на других детей, не отмеченных в разделе 6 – «на каких детей оформить пособия» – будут учтены.

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