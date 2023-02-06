В Петербурге акушер-гинеколог, виновная в смерти пациентки, так и не попала в колонию

Акушер-гинеколог Алла Ананько была признана виновной в гибели пациентки. Несмотря на решение Петродворцового районного суда Санкт-Петербурга, в колонии она так и не побывала, как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Согласно опубликованным данным, в конце 2019 года врач оказывала медицинскую помощь 64-летней пациентки. Допущенный по неосторожности дефект стал причиной смерти женщины:

«У (пациентки – прим. ред.) развился перитонит, поздней диагностике которого также способствовало отсутствие при проведении операции хирурга и отказ Ананько от дренирования брюшной полости, вопреки общепринятой в хирургии практике», – сообщили в официальном telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что своей вины в гибели пациентки Ананько не признала. Суд приговорил ее к году ограничения свободы и запрету на осуществление медицинской деятельности в течение аналогичного периода.

Тем не менее, «лишения свободы» акушер-гинеколог так и не испытала. Ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

При этом в пользу семьи потерпевшей с больницы, в которой работала Алла Ананько, взыскали 3 миллиона рублей морального вреда и около 73 тысяч рублей материального ущерба.

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