Число жертв землетрясения в Турции превысило отметку в 1,5 тыс. человек

Количество человек, погибших в результате землетрясения, случившегося на юго-востоке Турции, выросло до 1541. Еще 9733 человека были ранены, рассказал вице-президент страны Фуат Октай.

«Всего на данный момент у нас 1541 потеря, 9733 раненых и 3471 обрушившихся зданий», – заявил он.

Согласно данным телеканала NTV, в порту турецкого Искендеруна после землетрясения начался мощный пожар в контейнерах с грузом. Справиться с огнем до сих пор не удалось, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что землетрясение магнитудой в 7,4 балла произошло ранним утром в понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш.

Остаточные вибрации затронули сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По актуальной информации, погиб 461 человек, еще 1326 пострадали.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что что сейчас происходит в Аланье.

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