В Госдуме интересуются, надо ли ужесточать наказания для коллекторов

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин опубликовал в своем официальном telegram-канале опрос, посвященный поддержке гражданами законопроекта, ужесточающего наказание для коллекторов.

«За клевету, угрозы, порчу имущества, насилие им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено группой лиц», – говорится в пояснении к опросу.

К настоящему моменту почти около 96% граждан, принявших участие, проголосовали в поддержку данной инициативы. 1% выразили несогласие с ней и еще 3% заявили, что им все равно.

По состоянию на 10:05 в опросе Вячеслава Володина приняли участие 61,7 тысячи человек.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам главы комитета по строительству Павла Крашенинникова, конфискации имущества уехавших из России нельзя поддержать юридически.