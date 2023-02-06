Госдума: конфискации имущества уехавших из России нельзя поддержать юридически

Конфискация имущества тех, кто покинул Россию, обсуждается в Государственной Думе, но юридически поддержать такие поправки не представляется возможным юридическим.

«Это обсуждается – конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать», – высказался глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

При этом, сообщает РИА Новости, парламентарий не исключил, что подобные «глобальные поправки» могут сейчас находиться на стадии подготовки:

«Пока их нет. Я так понимаю, скорее всего, готовятся, наверно», – добавил он.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Государственной Думе позитивно смотрят на ограничения по выезду за рубеж для депутатов в период спецоперации.