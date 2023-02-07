Госдума: поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев уже готовы

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил правки в Уголовный кодекс, расширяющие перечень оснований для привлечения к ответственности за дискриминацию участников боевых действий и добровольцев. Об этом заявил председатель комитета Василий Пискарев.

«Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина подготовил поправки […], которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе – добровольческих организаций», – сообщил он журналистам.

Некоторое время назад российский бизнесмен Евгений Пригожин направил к спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину письмо с просьбой проработать внесение в УК статьи о запрете дискредитации добровольцев, участвующих в спецоперации.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что военнослужащим могут начать присуждать дополнительные баллы при поступлении.